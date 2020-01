Estas são as 10 maiores seguradoras de Angola

A Ensa, companhia estatal de seguros, com um volume de prémios emitidos de cerca de 134 milhões de euros (câmbio Kwanza /euro em 31-12-2018) é líder destacada entre as seguradoras no mercado angolano, revela um estudo sobre a evolução do mercado 2014-2018, da autoria da ARSEG, entidade reguladora do país.

Segundo esse estudo, o mercado vale 394 milhões de euros por ano em prémios emitidos repartido, em 2018, por 27 seguradoras Vida e Não Vida, que empregam pouco mais de duas mil pessoas, estando ainda registados 776 mediadores singulares e 81 sociedades de mediação.

O Ramo Vida tem uma expressão de apenas 2% do total da produção, sendo o ramo acidentes, doenças e viagens o mais significativo com 54% da produção, seguido por Automóvel com 17%, a Petroquímica com 10%, Incêndio e Danos, com 6% da produção cada, repartindo-se o restante por Responsabilidade Civil e Transportes.

O Rácio combinado total, que relaciona prémios com o conjunto de custos de estrutura, com indemnizações e com comissionamento foi de 85% em 2018, já longe dos valores de 64% registado em 2015, mas ainda longe da fronteira da rentabilidade das operações que se verifica no valor de 100% para este rácio.

No entanto, os resultados líquidos consolidados do setor foram negativos em 2018, devido essencialmente ao reforço das provisões não técnicas e pelos efeitos cambiais.

Top 10 representa 92% da produção

Embora 27 seguradoras operem no setor, as cinco maiores apresentam 75% da produção e as 10 maiores representam 92% do volume de negócios.

A Ensa é a maior companhia com 34% de quota de mercado, estando a Saham em 2º lugar com 61 milhões de euros de prémios emitidos. Herdeira da GA, a Salam pertence aos sul africanos da Sanlam, um dos 50 maiores grupos seguradores do mundo, presente em 44 países, na sua maioria africanos.

A Fidelidade Angola, detida a 69% pela Fidelidade portuguesa, é a terceira maior seguradora do mercado, seguida pela Nossa, companhia pertencente ao Banco BAI e a Global, empresa lançada e detida por investidores angolanos.

A sexta maior seguradora do ranking é a BIC seguros, que utiliza a rede do banco para distribuição de produtos. De empresários angolanos é igualmente a Prudencial que se coloca como 7ª maior com 4% de quota de mercado. Mais um ponto tem a Tranquilidade Angola, hoje detida pelo Banco Económico (ex-BESA), encerrando o top 10 a Bonws e a Fortaleza, seguradora do grupo Millennium Atlântico.

O ranking das 10 maiores é: