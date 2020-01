OK! ganha Cinco Estrelas e Escolha do Consumidor

A OK! teleseguros foi distinguida, segundo a empresa, como a marca que, na sua categoria, apresenta os maiores níveis de satisfação e recomendação ou intenção de compra junto dos consumidores clientes e não clientes.

A OK! teleseguros alcançou a nota geral de satisfação de 79% – valor muito aproximado daquele que já tinha alcançado em 2019 -, no estudo de mercado desenvolvido pelo Prémio “Escolha do Consumidor 2020”, projeto de avaliação de marcas promovido pela ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

A seguradora foi ainda galardoada com o Prémio Cinco Estrelas 2020, que resulta de uma avaliação feita em três momentos distintos e complementares: pelo Comité de Avaliação, por testes de experimentação e por questionários de avaliação massificada. Tendo por base os critérios de satisfação pela experimentação, a relação preço-qualidade, a intenção de recomendação, a confiança na marca e a inovação no serviço, obtendo uma satisfação global de 77%, subindo assim 4 pontos percentuais em relação ao resultado alcançado no ano anterior, afirma a empresa em comunicado.

Fundada em 1998, a OK! teleseguros é uma marca da Via Directa – Companhia de Seguros que se constitui como a Seguradora do grupo Fidelidade, vocacionada para a comercialização de seguros através da internet.