Num comunicado, a New Zealand Rugby (NZR) e o American International Group (AIG) revelam que o acordo de patrocínio em vigor termina no final de 2021, dando margem temporal suficiente para as partes preparem o futuro em separado.

Daniel Grantz, responsável pela área de Patrocínios e Parcerias Estratégicas na AIG, saudou os desportistas neozelandeses da modalidade pelas conquistas dos últimos anos, referindo: “o desempenho alcançado dentro e fora do campo inspirou os fãs da modalidade por todo o mundo e contribuiu para o reforço de ambas as marcas”.

Por seu lado, congratulando-se com o proveito mútuo de notoriedade acumulada e o apoio que o patrocínio da AIG proporcionou às seis equipas nacionais, Mark Robinson, presidente executivo da NZR, referiu que a longa associação com a AIG deixa a entidade desportiva em boa posição para atrair novos patrocinadores. O valor do patrocínio terá sido de 80 milhões de dólares por cinco anos.

Segundo recorda o organismo federativo, com o apoio e o logótipo da AIG no equipamento desportivo, o râguebi neozelandês (a seleção é apelidada de ‘All Blacks’) participou em competições mundiais e torneios da Commonwealth (somando numerosos títulos) e recebeu distinções internacionais.

O fim anunciado do patrocínio para o final do próximo ano supõe que o logo da AIG se mantém nas camisolas dos neozelandeses durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, este ano, sendo ainda exibido no equipamento durante o Campeonato Mundial de 2021, onde os ‘AllBlacks’ irão defender o título na qualidade de seleção anfitriã do torneio.