Crédito y Caución ajuda vendedores dos segurados

A Crédito y Caución, companhia de seguros de crédito e exportação, lançou uma aplicação (app) que agiliza e potencia os comerciais dos seus segurados empresa, em situação de mobilidade, ao permitir-lhes aceder a análises e perfis de risco de potenciais clientes.

A CyC conta com mais de 17 000 clientes-empresa segurados em Espanha. Aderindo à nova app, as forças de vendas destas seguradas, num total de centenas de milhares de comerciais, poderão aceder através dos respetivos dispositivos móveis «a toda a potência de análise da Crédito y Caución» enquanto fazem prospeção no terreno, explica a companhia em comunicado.

O utilizador natural dos perfis de risco de clientes e do seguro de crédito é o departamento financeiro; não existe melhor ferramenta para gerir o risco de crédito da carteira de clientes. “Mas isso só cobre metade do ciclo de um cliente. Pensando na outra metade, a Crédito yCaución deu um passo decisivo desenvolvendo novos serviços desenhados para os departamentos comerciais”, concretiza Sérgio Manzano diretor de I&D de Serviços de Valor Acrescentado da CyC.

Dar acesso a recursos de análise através de uma aplicação de mobilidade era necessário porque “uma força de vendas trabalha na rua”, justifica o responsável.

Realçando as vantagens da aplicação, a CyC refere que caberá ao administrador da aplicação em cada empresa habilitar o acesso a utilizadores da força de vendas, podendo personalizar as funcionalidades disponíveis ao perfil de cada comercial.

A app – disponível para não segurados da CyC numa versão com funcionalidades mais limitadas – aproveita todo o potencial do CyCred Maps, uma plataforma da CyC que permite tirar partido de geolocalização e ‘big data’ na prospeção comercial e escolha de potenciais clientes. A ferramenta gera rotas e zonas de influência, além de possibilitar a aplicação de filtros para consultar o perfil do potencial cliente e de acesso ao CRM da empresa que tem o vendedor no terreno.

A Crédito y Caución (subsidiária do grupo Catalana Occidente) é líder em Espanha no setor de seguros de crédito e de exportação. Excluindo Espanha, Portugal e Brasil, onde opera com a marca CyC, a empresa atua noutros países sob a marca Atradius.