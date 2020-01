Seguros da aérea ucraniana vão para já pagar indemnizações

A Ukraine International Airlines (UIA) anunciou que pagará as indemnizações e outras compensações devidas às famílias das 176 pessoas que morreram no avião comercial abatido por dois mísseis em Teerão.

“Todas as compensações e pagamentos de seguros definidos por lei e que são da área de responsabilidade das companhias aéreas serão feitos de acordo com todas as regras internacionais e os contratos de seguro que temos”, anunciou Yevhen Dykhne, presidente da UIA, citado pela agência Interfax.

Dykhne referia-se às vítimas do avião comercial abatido há cerca de uma semana pelas forças armadas do Irão, um Boeing 737 que fazia ligação Teerão-Kiev (voo PS752) com 176 pessoas a bordo.

Paralelamente, o gabinete de imprensa do primeiro-ministro Oleksiy Honcharuk revelou que “o governo pagará 200.000 grivnia (cerca de 7400 euros ao câmbio corrente) de assistência às famílias das pessoas mortas no acidente”, comprometendo-se ainda a “monitorizar o pagamento adequado das compensações de seguros, de acordo com Convenção de Montreal “.

Corroborando uma declaração do Presidente ucraniano Vladimir Zelensky, o responsável da companhia aérea reiterou a expectativa de que Teerão ordene uma investigação completa e aberta, a acusação dos culpados, o retorno de corpos, pagamentos de indemnizações e desculpas oficiais por canais diplomáticos.

Entretanto, respondendo a pressões internacionais e manifestações que agitaram a capital iraniana no passado fim de semana, as autoridades iranianas assumiram a responsabilidade do ataque militar ao avião civil, afirmando ter-se tratado de erro humano. Já nesta semana, Teerão anunciou ter realizado duas detenções relacionadas com o caso.