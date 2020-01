2ªConferência Economia digital e a competitividade do futuro

Portugal tem vindo a subir nos rankings europeus da inovação e da tecnologia, inclusive no ranking mundial de competitividade manteve a sua posição graças à melhoria em inovação tecnológica. No entanto, continua a ser percecionado no mercado global como um player de nível “moderado”. O que nos falta fazer para continuar a diminuir distâncias até chegarmos ao grupo da frente?

A Norgarante, Sociedade de Garantia Mútua que opera no Norte e Centro Norte do país, quer dar o seu contributo. No próximo dia 29 de janeiro, promove mais um espaço de reflexão e interação entre empresas, em Braga, com a segunda conferência sobre “Economia digital e a competitividade do futuro”.

Trata-se do segundo evento das Conferências de Negócios NGT – Negócios, Gestão e Tecnologia, que terá lugar no Pequeno Auditório do Altice Forum Braga, a partir das 14h30, e que tem por objetivo proporcionar às empresas das regiões Norte e distritos mais a Norte, uma visão abrangente sobre a transformação digital como determinante para o sucesso empresarial.

O ponto de partida

A versão de 2019 do Painel Regional de Inovação da União Europeia (Regional Innovation Scoreboard – RIS, em inglês) é um bom ponto de partida para a reflexão.

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas são as que mais têm feito, desde 2011, para se reinventar nos 28 países comunitários, procurando conquistar pela inovação o que, porventura, pela escala, pelos processos, pelos produtos e pela produtividade não têm conseguido.

Outros estudos demonstram que Portugal apresenta vários pontos fortes, como bom ambiente para a inovação, atratividade do sistema de investigação e na inovação empresarial. Contudo apresenta ainda debilidades como falta de formação dos colaboradores por parte das empresas, pouco investimento das empresas em I&D e o mercado laboral atual.

Com base nos dados divulgados, Teresa Duarte, presidente da Comissão Executiva da Norgarante, entende que “na era da hiperconectividade, é pela inovação e pela competitividade que Portugal poderá ser visto globalmente como um exemplo”. De outra forma, acrescenta, “provavelmente ficaremos limitados a casos de sucesso pontuais em algumas áreas específicas”.

A conferência

Estes são alguns dos tópicos que serão discutidos na conferência em Braga, com o objetivo de proporcionar às PME das regiões Norte e distritos mais a Norte da região Centro (Aveiro, Viseu e Guarda) uma visão abrangente sobre a transformação digital como determinante para o sucesso empresarial.

O encontro, de entrada livre mas sujeito a reserva de lugar, conta com intervenções de especialistas nas temáticas da Disrupção, da Economia Digital e da Produtividade nas empresas, nomeadamente, Nadim Habib, economista, consultor e professor da Nova School of Business and Economics, uma referência ao nível da inovação e da produtividade nas organizações, e André Fonseca Ferreira, fundador da Chain Reaction e cofundador da Mesh Agency, professor convidado na Porto Business School, com vasta experiência internacional em estratégia, transformação e gestão de inovação em grandes empresas.

“Ser digital é o desafio que se impõe às PME. O objetivo desta conferência é proporcionar aos participantes o contacto com a realidade das organizações e dos gestores que deram o salto para a digitalização. Porque não queremos que ninguém fique de fora da transformação digital”, explica Teresa Duarte.

Desde o início da sua atividade, em 2002, e até novembro de 2019, a Norgarante prestou 132 093 garantias, num total de 6.945 milhões de euros, viabilizando financiamentos acima dos 13 mil milhões de euros. Estas garantias beneficiaram 51.133 entidades, que empregam cerca de 810 mil trabalhadores.

