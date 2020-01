IATI Seguros vai premiar melhor blog de viagens português

A IATI Seguros instituiu um prémio para Melhor Blog de Viagens Português, contando já com 5 finalistas e cujo vencedor vai ser eleito por um júri composto por sete especialistas em comunicação digital e galardoado com 1.500 euros.

A mediadora iniciou a atividade em 1885, “quando as viagens só se faziam de barco”. Em Portugal, opera desde outubro de 2018. Propriedade da quarta geração de uma família pioneira e apesar de não ter qualquer acordo de exclusividade, tem neste momento, todos os produtos disponíveis provenientes da ARAG Sucursal Portugal.

A IATI em Portugal conta com 25 pessoas e vende apenas seguros de viagem e exclusivamente por internet ao cliente final. Apresenta oito soluções diferentes que vão do seguro Básico – ideal para pequenas viagens no espaço Schengen – ao Grandes Viajantes – indicado para viagens de longa duração, entre 6 meses a 1 ano. Existe ainda uma alternativa multiviagem – que cobra várias viagens durante um ano – e cancelamento – específico para assegurar despesas de cancelamento caso a viagem não possa ser iniciada por algum dos motivos previstos em apólice.

A principais categorias dos prémios IATI são para blogs espanhóis com as categorias Melhor Conta de Instagram de Viagens, Melhor Canal de YouTube de Viagens e Melhor Blog Revelação de Viagens. Haverá ainda um prémio para o Melhor Projeto 2020 de Turismo Responsável, ao qual concorrem candidatos de Portugal e Espanha. Todos eles serão premiados com 1.500€. O prémio Melhor Blog Profissional de Viagens será galardoado com 3.000€.

Os nomeados para o Melhor Blog Português de Viagens dos Prémios IATI 2020 são: Tempo de Viajar, Joland, Destinos Vividos, Viajar entre Viagens, TravelB4Settle .