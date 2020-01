A presença na Tailândia permitirá à companhia Europ Assistance, do grupo Generali, disponibilizar serviços de assistência a países do sudeste da Ásia, incluindo Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia, informou o grupo em comunicado.

“Esta expansão destaca a relevância deste continente no nosso crescimento global e dá-nos a possibilidade de estabelecer uma base sólida num mercado-alvo importante com a disponibilização de um serviço de alto nível”, declara Pascal Baumgarten, CEO do Grupo Europ Assistance na Europa do Norte, Central e Oriental, Ásia e África citado num comunicado do grupo.

Com as novas instalações na Tailândia, a companhia pretende assegurar o acompanhamento mais próximo dos seus clientes europeus, americanos e asiáticos no sudeste asiático, impulsionando o crescimento contínuo das suas operações globais, visando ainda o fortalecimento e expansão das parcerias com companhias aéreas locais, agentes de viagens, provedores de seguros (em particular a Generali) e entidades bancárias.

Sobre a abertura da nova sucursal, Antoine Parisi, CEO do Grupo Europ Assistance refere: “Depois de operar na região há mais de trinta anos, estabelecer este novo ponto de apoio na Tailândia é essencial para incrementar a expansão internacional do nosso grupo. O novo escritório facilitará parcerias locais e relações mais fortes, permitindo-nos fornecer valor e serviços avançados a viajantes e parceiros locais e internacionais”.

A companhia acumula uma experiência de 57 anos no desenvolvimento de soluções que garantem os riscos associados às áreas de negócio automóvel, viagem, saúde, nomeadamente assistência sénior, lar & família, proteção de identidade, telemedicina e conciergerie.

A Europ Assistance é parte do grupo Generali e dispõe de uma sucursal em Portugal. Pioneira nos serviços de assistência, o grupo apoia clientes em mais de 200 países suportada por uma rede de 750 mil parceiros e 39 filiais e sucursais.