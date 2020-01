Numa nota divulgada ao mercado bolsista, a Hastings – que opera sob a marca Hastings Direct – anuncia uma revisão em baixa no resultado esperado e inclui um aviso de corte nos dividendos anuais.

A informação da holding cotada no índice que representa o segmento das midcaps da Bolsa de Londres (LSE) surpreendeu negativamente os investidores e penalizou o comportamento dos títulos, imprimindo perdas superiores a 7% nas ações da companhia, para mínimos de mais de 10 meses.

As seguradoras britânicas do ramo automóvel confrontam-se com um crescente aumento de gastos – oficinas de reparação automóvel, custos com o aluguer de veículos de substituição e outros itens – agravados por uma recente alteração na taxa de desconto utilizada para calcular as compensações por danos pessoais, sendo ainda obrigadas a reforçar provisões técnicas para cobrir compensações às pessoas feridas nos acidentes automóveis.

No mesmo comunicado, a Hastings Group Holding Plc (dona da Hastings Insurance Ltd) antecipa um resultado operacional (ajustado) de 110 milhões de libras, a comparar com 190,6 milhões de libras esterlinas do balanço anual anterior.

Assumindo que o quarto trimestre de 2019 ficou marcado por um incremento de despesas no ramo automóvel, a companhia antecipa que o rácio de perdas (relação entre os gastos com as reclamações e as receitas com prémios) deverá situar-se entre 81 e 82% (acima de uma estimativa anterior) sem contar com o efeito da alteração na taxa de desconto.

Nas linhas finais do documento, reafirma o seu compromisso com objetivos estratégicos de longo prazo e acrescenta que o ano 2020 arrancou em linha com as expectativas.

O trading update da Hastings surge depois de a Direct Line, líder do seguro automóvel no mercado britânico, ter anunciado em novembro que face ao cenário de preços estagnados, aumento da despesa e de concorrência apertada, decidiu reduzir custos e reforçar a presença nos canais digitais.