A FlexFactory – Digital Factory Performance é a nova ‘joint-venture’ que resulta de uma parceria entre a Porsche, a sua subsidiária MHP e a resseguradora Munich RE. O comunicado que revela a assinatura do acordo adianta que a nova empresa foi planeada para desenvolver soluções digitais, ganhar flexibilidade na conceção de protótipos e criar software inovador para fabricação de séries pequenas com elevado nível de eficiência económica. O grupo Porsche e a Munich RE detêm cada uma 50% do capital da futura empresa.

Segundo Torsten Jeworreck, membro da administração da resseguradora alemã, a empresa conjunta “tem o objetivo de desenvolver estratégias de produção inovadoras e serviços que levem ao mercado pacotes personalizáveis. Por sua vez, a junção de competências das empresas envolvidas na parceria permitirá que os clientes colham benefícios estratégicos e acedam a produtos de valor acrescentado genuíno”.

A MHP, consultora e subsidiária tecnológica da fabricante de desportivos de luxo, e a Munich RE têm colaborado desde 2017 na criação de soluções visando a área da digitalização, soluções para maior flexibilidade na cadeia de produção industrial e, ao mesmo tempo, procurar minimizar riscos tecnológicos e financeiros.

“Existe no mercado uma enorme procura de produtos personalizáveis. O desafio consiste em fabricar séries cada vez mais pequenas com rentabilidade». Esta parceria «permite-nos combinar experiência em gestão de risco, com capacidades na área do software e know-how industrial”, explica Lutz Meschke, vice-presidente da comissão executiva de IT and Finance da Porsche AG.

O estabelecimento efetivo da nova companhia depende ainda da aprovação das autoridades competentes.