O Cleantech Camp anda à procura de projetos e startups que estejam a acelerar a transição energética da Europa. Trata-se da quinta edição do programa organizado em parceria entre a EIT InnoEnergy, Naturgy, Enagás, Câmara Municipal de Lisboa, Prio, CRH e Barcelona Activa, e que procura ideias ou empresas em fase inicial e que tenham produtos ou serviços no setor das energias limpas, explica a organização em comunicado.

As ideias escolhidas seguem para um programa de formação em Lisboa, Barcelona e Madrid — que decorre entre março e junho e que combina sessões de formação, workshops especializados e networking.

No final, do programa sairão até 15 projetos selecionados, que podem ter acesso a prémios em dinheiro e possível financiamento de pilotos no valor de mais de 150 mil euros (o projeto vencedor selecionado no evento final receberá um prémio de 20 mil euros, enquanto o segundo e terceiro lugares terão direito a um prémio de cinco mil euros).

As inscrições para participar no programa podem ser feitas neste site entre 20 de janeiro a 1 de março.