A Câmara do Porto anunciou esta segunda-feira que está oficialmente aberto o período de candidaturas para uma habitação de renda acessível no Morro da Sé, em pleno centro histórico do Porto.

Trata-se de um conjunto de 15 habitações que foram reabilitadas pela Câmara do Porto e que a autarquia põe agora no mercado de arrendamento. O prazo para concorrer arranca esta segunda-feira e termina a 28 de fevereiro.

Em causa estão habitação com rendas entre os 150 e os 935 euros. Há dois T0 com rendas de 220 e 250 euros, quatro T1 entre os 150 e os 270 euros, seis T2 entre os 390 e os 700 euros e três T2 duplex ou triplex com rendas a variar entre os 320 e os 935 euros.

Os interessados podem visitar as habitações, desde que marquem uma visita atempadamente. Já as candidaturas têm de ser feitas presencialmente na sede Porto Vivo, durante o período de atendimento, e o sorteio será realizado no dia 3 de março, de acordo com o portal de notícias do Porto.

Para além de preencher o formulário de inscrição, os interessados devem entregar um conjunto de documentos, tais como comprovativo de IRS e notas de liquidação e Contrato de trabalho com data de admissão e local de trabalho.

Em termos de rendimentos, um agregado com uma pessoa não pode ter um rendimento superior a 35.000 euros anuais. Já um agregado com duas pessoas não pode ultrapassar os 45.000 euros anuais e com duas ou mais pessoas este valor aumenta para os 45.000 anuais mais 5.000 euros por ano por cada dependente. Ou seja, a taxa de esforço não pode superar os 35%.