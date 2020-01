Freire de Andrade: O que são e como aproveitar as insurtech

Trazer a tecnologia e a inovação para setor dos seguros é a principal missão das insurtech, afirma João Freire de Andrade, co-fundador da Portugal Fintech , organização não lucrativa e não governamental que procura juntar empresas tecnológicas, investidores, seguradoras, corretores, mediadores e reguladores.

Freire de Andrade inaugura, em entrevista, o ESPECIAL INSURTECH hoje lançado por ECOseguros. Ao longo das próximas semanas iremos publicar muitos artigos cobrindo aspetos técnicos, empresariais e estratégicos. Falaremos com protagonistas de insurtech, de seguradoras, mediadores, corretores, da consultoria, das leis, da regulação, da engenharia. Daremos a conhecer melhor os principais players deste novo mercado.

Para um melhor enquadramento sobre o que é o alcance atual e futuro das insurtech, o testemunho deste co-fundador da Portugal Fintech , profundo conhecedor dos ecossistemas que envolvem empresas o setor, é elemento fundamental para uma melhor compreensão de todo um fenómeno imparável cujo trabalho é indissociável do futuro da indústria seguradora.

O que são e como podem as insurtech serem interessantes para o mercado

João Freire de Andrade é um entusiasta das soluções e um observador rigoroso do que se está a passar no mercado das fintech, insurtech e regtech. Explica como as empresas tecnológicas se podem tornar interessantes para investidores e seguradoras.

Os ingredientes necessários para o sucesso

João Freire de Andrade fala da capacidade das insurtech estarem relacionadas com a qualidade dos empreendedores e da sua capacidade de atrair talento para os seus projetos. Destaca os reguladores, pede a estes clareza e agilidade em dar resposta às permanentes dúvidas que os tecnólogos apresentam, de forma a desenvolverem os seus produtos no sentido certo.

A fundamental adesão de seguradoras e dos reguladores

Está bastante otimista quanto à adesão das seguradoras aos novos projetos e acentua que as insurtech devem perceber de tecnologia, claro, mas também de seguros. Considera que Portugal está a transformar-se num hub de talento mundial, capaz de atrair para o país, detentores de conhecimento que podem estar em qualquer parte do mundo. Também os investidores mundiais já cá estão e novos estão a chegar.