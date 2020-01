Designado Retraite Plurielle Entreprise (PERO), o novo produto de complementos de reforma – que as empresas podem adotar em benefício dos seus assalariados – é proposto em três modalidades à escolha dos aforradores, variando em função do formato de gestão financeira da poupança, tipo de reembolso, e outras condições que os subscritores prefiram.

A iniciativa da Aviva enquadra-se na lei PACTE, promulgada em maio do ano passado pelo governo francês, abrangendo um amplo conjunto de questões de natureza estratégica, financeira e de responsabilidade social das empresas. No caso, dos complementos de reforma, a lei estipula que as empresas substituam os regimes existentes de suplementos de reforma baseados em quotizações fixas.

De acordo com dados de um estudo conjunto Aviva France/Delloite, 63% dos franceses mostram-se preocupados com o nível dos seus rendimentos quando atingirem a idade de se reformarem.

Com a nova solução, que reforça a oferta da companhia em PPR individuais, a rede de distribuição da seguradora leva aos assalariados de hoje a possibilidade de constituírem um complemento adicional de rendimento para a sua reforma.

Entre as coberturas incluídas no PERO, a Aviva salienta que as empresas subscritoras terão, desde o início, os fracionamentos mensais do complemento integrados na declaração devida ao sistema de previdência (Declaratión Sociale Nominative), além de garantias para arbitragens gratuitas e ilimitadas.