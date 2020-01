Desafios e oportunidades da indústria seguradora até 2022

Barreiras persistentes ao crescimento, recessão iminente, alterações demográficas, crescimento inegável das expectativas dos clientes e escassez de talento são alguns dos fatores identificados no recente estudo da EY “2020 European Insurance Outllook”* que caracterizam o ambiente complexo e os importantes desafios em que a indústria seguradora europeia se encontra a operar.

As taxas de juro baixas e o fraco crescimento económico são os principais desafios ao crescimento, em particular para as seguradoras Vida. Para além das taxas de juro europeias, que se mantêm baixas há vários anos, o crescimento económico na Europa tem estado anémico, e neste ambiente é pouco provável que os rendimentos individuais e os gastos públicos e privados cresçam. Assim, as necessidades da sociedade por produtos de seguro são maiores do que nunca. Neste sentido as seguradoras necessitam de desenvolver novas propostas.

Por outro lado, a diminuição e envelhecimento da população europeia constituem desafios reais para as seguradoras Vida e Não Vida. Enquanto no ano 2000 16,6% da população tinha mais de 65 anos de idade, estima-se que esta percentagem passe para 28% em 2040 (fonte: Oxford Economics). O elevado número de pessoas a entrar na reforma e o crescente aumento de necessidades de cuidados de saúde, assim como taxas de desemprego elevadas das gerações mais novas, colocam pressão sobre os recursos sociais.

À medida que os governos recuam na concessão de pensões e a confiança no governo parece diminuir entre os cidadãos, as seguradoras têm oportunidade de desenvolver novos produtos que possam preencher o gap e dar a segurança que muitos consumidores procuram. Tendo presente que os millennials e as gerações mais novas adiam o casamento, a compra de casa, de entre outros marcos tradicionais, a sua relação com os seguros não irá seguir a mesma trajetória e os timings das gerações anteriores. As gerações futuras podem naturalmente gravitar em torno de novos players do setor, sejam digitais ou gigantes tecnológicos.

O futuro do setor Não Vida

O negócio Não Vida na Europa tem estado estagnado nos últimos 5 anos. Segundo dados da Swiss Re (publicação Sigma), os prémios brutos emitidos em 2013 foram de 685 mil milhões de dólares, crescendo para apenas 686 mil milhões em 2018, mantendo-se a mesma taxa de penetração nos dois anos em 2,8%. É de destacar que indicadores como o rácio de despesas e o rácio combinado se mantiveram também inalterados, situando-se nos 29% e 95% respetivamente (fonte: S&P Global Market Intelligence).

Conscientes dos desafios de base, existe uma noção difundida nos gestores sobre a necessidade de experimentar abordagens novas e diferentes, começando por ganhar um maior conhecimento dos clientes e adotar novas formas de acrescentar valor. O crescente interesse em ecossistemas reflete que a necessidade de inovação não esteve inteiramente subordinada à necessidade de reduzir custos. Ainda assim, o equilíbrio entre a otimização do custo e o investimento na inovação será difícil de alcançar.

Balancear as necessidades atuais e as oportunidades futuras é também desafiante. Existe uma vantagem considerável para as seguradoras que conseguem levar a cabo projetos de transformação digital com sucesso e que aproveitam as oportunidades oferecidas pela cloud. Os benefícios irão incluir experiências enriquecedoras, maior foco no cliente e posição competitiva mais forte relativamente a Insurtech e outros players não tradicionais. É claro que a digitalização aumenta a exposição aos cyber risks, o que significa que as seguradoras deverão reforçar os seus frameworks de cibersegurança.

Neste ambiente complexo, os vetores identificados no estudo da EY que estão a transformar o negócio Não Vida até 2022 são:

Digitalização das vendas e da distribuição;

Ganhar a guerra pelo talento;

Atingir eficiência dos custos;

Gerir a pressão regulamentar persistente;

Ter um papel ativo na gestão da sustentabilidade e das alterações climáticas.

Assim, no negócio Não Vida é imperativo:

Reequacionar o processo de vendas e habilitar o agente do futuro; Focar na força de trabalho; Encontrar a interceção entre compliance, eficiência de custos e vantagem competitiva; Investir para a eficiência de custos e para a inovação; Definir a estratégia para a sustentabilidade e alterações climáticas.

O futuro do setor Vida

No negócio Vida, um problema maior reside na circunstância de a maioria dos produtos daquele segmento de negócio já não serem muito atrativos para os consumidores devido à falta de retorno. Esta realidade significa que várias seguradoras Vida devem priorizar estratégias de gestão de custos e a migração de clientes para produtos baseados em fees. Os produtos unit-linked estão assim a ganhar importância, mas ao mesmo tempo são menos atrativos em ambientes de recessão. Coletivamente, estes fatores estão a forçar algumas seguradoras a questionar se os seus modelos de negócio atuais e as suas carteiras de produtos estão adaptadas ao futuro.

Com pressão em ambos os lados do balanço, o crescimento de curto prazo do negócio é extremamente desafiante para as seguradoras Vida. O sucesso futuro depende da sua habilidade em desenvolver produtos e serviços inovadores, melhorar a experiência do cliente e incrementar a eficiência operacional pela utilização de tecnologias modernas.

No que se refere ao negócio Vida, os vetores que estão a condicionar o setor até 2022, identificados no estudo da EY são:

Gerir a pressão regulamentar persistente;

Digitalização das vendas e da distribuição;

Atingir a eficiência dos custos;

Promover a alavancagem da internet of things e seguros connected;

connected; Promover a saúde financeira.

Neste ambiente, para o negócio Vida é essencial:

Repensar a proposta de valor ao nível das novas tecnologias; Definir uma estratégia para a otimização do papel e da estrutura financeira e atuarial; Digitalização da distribuição como parte de uma experiência multicanal continuada; Ter uma visão holística da otimização dos custos

A visão da EY NextWave representa a perspetiva da EY sobre as principais tendências e forças que condicionam o futuro do setor. O processo junta líderes de pensamento estratégico da EY, do setor e profissionais e tecnólogos, assim como especialistas externos e académicos. Em workshops de criação colaborativa, estes grupos ajudam os clientes a perspetivar um futuro melhor e a traçar o caminho a tomar.

*Os “EY Insurance Outlooks” apresentam a antevisão dos assuntos-chave que condicionam o setor segurador num futuro próximo (três anos) e complementam as séries NextWave, que têm uma perspetiva de mais longo prazo (5 anos e para além).

