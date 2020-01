Os objetivos do documento intitulado «Access» relacionam-se com temas como a melhoria do acesso aos seguros, “um compromisso dos corretores e mediadores”; como lidar com o Brexit e reformas na regulação decorrentes, por exemplo, da integração de inovações tecnológicas na indústria automóvel, explicou Steve White, presidente executivo da British Insurance Brokers Association (BIBA).

Os cerca de 40 compromissos e perto de 30 alertas explicados no manifesto justificam-se pelas inúmeras “mudanças que o setor segurador britânico enfrenta, incertezas e oportunidades, incluindo o acesso ao mercado da União Europeia”, de onde a Grã-Bretanha se vai retirar no final de janeiro por força do processo popularizado como ‘Brexit’.

No capítulo do ‘acesso’ a produtos de seguro, a associação disponibiliza-se para colaborar na implementação de reformas e centra o debate no tema da inclusão, defendendo a necessidade de colaboração aprofundada entre os reguladores e seguradores no sentido de ajudar a clarificar e melhorar as condições de acesso a soluções de seguro para pessoas em situação mais vulnerável.

Referindo-se ao Brexit, a BIBA considera desejável que a futura relação com a UE propicie um acordo de comércio livre aperfeiçoado, de modo a evitar diferendos e que replique, o melhor possível, o regime de circulação e estabelecimento que vigorava até agora.

No contexto da regulação, White referiu os resultados de uma pesquisa conjunta com a London Economics, segundo a qual o custo comparativo da regulamentação para os corretores de seguros do Reino Unido, revelou várias estatísticas preocupantes. “Os corretores de seguros do Reino Unido enfrentam um dos mais altos custos diretos de regulamentação face a outras 23 jurisdições examinadas”, alertou. O mesmo responsável reclama reformas, sobretudo ao nível da regulação aplicada às renovações (das apólices).

O manifesto adverte ainda sobre a urgência de adaptações na regulação para responder às mudanças e aos desafios legais relacionados com aplicação de normas de proteção da privacidade e de dados (as seguradores trabalham com quantidades massivas de dados); novos desafios e impactos relacionados com a incorporação inovação tecnológica no setor automóvel.

Reforçando o foco deste caderno de encargos, Graeme Trudgill, diretor executivo da BIBA, realça que a missão da entidade é “auxiliar corretores a ajudarem habilmente os seus clientes”. Com base nesta ideia, pretende-se que os mediadores estejam um passo à frente dos riscos e desafios decorrentes de mudanças económicas, regulatórias e de mercado, referiu.