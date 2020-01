Os 20 conselhos da Zurich para evitar sinistros em casa

A Zurich Portugal está em Portugal há mais de 100 anos. Conta com cerca de 500 colaboradores, 19 escritórios próprios e uma rede de mais de 2.500 Agentes de Seguros que servem mais de 620 mil clientes.

A seguradora suíça decidiu partilhar o seu conhecimento sobre a realidade portuguesa, resultado da experiência adquirida gerindo produtos seguradores em habitações, acidentes pessoais, vida e todos os ramos com riscos relevantes no designado ecosistema do lar.

Para evitar sinistros a Zurich afirma ser necessário dar especial atenção às seguintes 20 recomendações:

1. Quando notar uma fuga de água numa torneira, arranje-a o mais rápido possível.

2. Utilize filtros nos ralos dos lavatórios e do lava-loiça e faça desentupimentos com regularidade.

3. Garanta a correta conservação dos bicos e dispositivos de segurança do fogão ou placa.

4. Mantenha fósforos, isqueiros ou qualquer outro produto inflamável fora do alcance das crianças.

5. Não aproxime cortinas, tecidos ou outros objetos facilmente inflamáveis junto de fontes de calor, como fogões, aquecedores ou lareiras.

6. Ao desligar uma ficha, não puxe pelo cabo elétrico.

7. Nunca ligue aparelhos elétricos que estejam molhados, húmidos ou apresentem os cabos danificados.

8. Mantenha o filtro do exaustor limpo.

9. Em caso de avaria ou curto-circuito de um aparelho elétrico, corte a energia no quadro elétrico geral.

10. Não tente efetuar reparações em instalações elétricas ou de gás. Chame um profissional certificado.

11. Não abra a porta de casa ou do prédio a ninguém sem ter a certeza da sua identidade.

12. Feche sempre a porta à chave, quer esteja fora ou dentro de casa.

13. Se mora numa casa de piso térreo, pondere instalar grades de proteção nas janelas.

14. Em caso de mudança de casa ou perda/roubo de chaves, substitua as fechaduras de imediato.

15. Sempre que se ausentar de casa por um período prolongado, desligue da corrente elétrica os equipamentos que não precisam de ficar ligados, feche o contador da água e informe os seus familiares ou vizinhos para estarem atentos a movimentações suspeitas na casa.

16. Equacione instalar um sistema de alarme.

17. Se tem um jardim ou quintal, limpe as folhas durante o outono.

18. Sempre que haja alertas de tempestades, chuvas, ventos fortes, ondas de calor e fogos florestais, mantenha-se atento às recomendações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Proteção Civil.

19. Em caso de episódios climatéricos extremos, identifique previamente os locais que poderão servir de abrigo.

20. Um seguro multirriscos para a habitação e respetivo recheio permite garantir a proteção da casa e bens.

Para dar seguimento a este último conselho, a Zurich está a apresentar o Zurich Lar Seguro, produto com 46 coberturas base que prevê ainda a contratação de outras coberturas de forma flexível, tendo em conta a dimensão da casa e a sua exposição aos riscos.