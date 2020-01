Insurtech com ADN português reforça ciber-seguros nos EUA

A BinaryEdge (BE) é dirigida pelo português Tiago Caetano Henriques (também cofundador) e começou por desenvolver soluções machine learning centradas em cibersegurança. Com a incorporação da startup fundada em 2015, a Coalition reforça a capacidade das empresas clientes monitorizarem os sistemas expostos à Internet, facilitando ainda o esforço de busca e correção de vulnerabilidades.

As aplicações da BE, até agora sediada em Zurique (Suíça), são usadas para monitorizar mais de 5 000 milhões de dispositivos por mês. Com esta aquisição, a tecnologia da BE será disponibilizada aos clientes da Coalition sem custos adicionais como ferramenta para a monitorização constante de ameaças que visem os ativos de mais de 10 mil organizações seguradas pela companhia norte-americana.

O valor da operação não foi divulgado, mas a Coalition tenciona concretizar “investimentos significativos” na plataforma da BE, cuja equipa é formada por quatro dezenas de especialistas e que deverá aumentar em dobro. “Esta aquisição sinaliza o nosso compromisso contínuo de ser um parceiro dedicado na gestão de riscos para todos os nossos segurados”, explicou Joshua Motta, CEO e cofundador da Coalition.

A Coalition tem sede em São Francisco (EUA) e opera junto de pequenas e médias empresas, sendo apoiada por entidades como a Swiss RE Corporate Solutions, Lloyd´s of London e a Argo. A empresa opera uma plataforma que gere riscos cibernéticos e oferece coberturas de até 15 milhões de dólares em seguros contra ameaças cibernéticas e tecnológicas.

Recentemente, constituiu duas equipas, uma de especialistas para dar apoio legal aos clientes e outra para resposta rápida a eventuais incidentes.