LOGO lança app que promove seguro pay-as-you-drive

Foi lançada a app ‘Ganha LOGO’ que analisa, através de sensores no smartphone, diversos parâmetros de condução e apresenta resultados em cinco variáveis: velocidade, atenção, fadiga, eficiência e condução defensiva. Em cada viagem é possível obter um score de condução. É uma fórmula de pay-as-you-drive (pague o seguro auto de acordo com a sua condução).

O resultado é apresentado através de desafios individuais e de equipa e, num modelo de gamification, os clientes “atuais e futuros” da marca do grupo da Seguradoras Unidas são premiados com descontos adicionais e cumulativos, que podem chegar aos 20% no seguro auto e prémios relevantes como produtos tecnológicos, packs experiências, vales de combustível, viagens e bilhetes para concertos.

Centrada na prevenção rodoviária, esta nova app emite também um conjunto de alertas importantes sobre comportamentos de risco e conselhos para uma condução mais defensiva que minimize os riscos de acidente.

João Madureira Pinto, Diretor de Negócio Direto da LOGO refere que “com esta app, a mensagem da LOGO é simples: para os bons condutores já temos um ótimo preço de seguro auto, vamos ajudar todos os outros a chegar lá!”.

A app não é exclusiva dos clientes LOGO e pode ser descarregada aqui na Google Play ou aqui na App Store.