A corretora MDS e o Governo Regional da Madeira (GRM) estabeleceram um protocolo de colaboração na área dos seguros com o objetivo de proporcionar aos seus colaboradores públicos o acesso a seguros em condições vantajosas.

A parceria beneficia os 20 mil colaboradores públicos da Região Autónoma da Madeira, bem como os seus familiares, que também têm acesso ao protocolo. A oferta inclui um conjunto de seguros destinados à vida privada dos Colaboradores, que pretende dar resposta às necessidades da sua vida quotidiana em matéria de proteção apresentando maiores benefícios face à oferta tradicional de mercado.

A oferta de seguros disponibilizada pela MDS no âmbito do protocolo inclui Automóvel, Saúde, Vida, Crédito ou Multirriscos Habitação, entre outras soluções. O suporte no âmbito do protocolo com o Governo Regional, será assegurado pela Win Broker – empresa do Grupo MDS que vai reforçar a presença do grupo na região autónoma.

O acordo foi formalizado por Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira que afirmou “este protocolo contribui para este nosso objetivo e dá-nos a segurança e conforto em saber que os nossos colaboradores e as suas famílias estão amparados em eventuais sinistros, contando com o suporte da empresa líder na consultoria de riscos e corretagem de seguros em Portugal, a MDS”.

Mário Vinhas, integrante do Conselho de Administração e Chief Operations Officer da MDS, destaca que “o protocolo permitirá poupanças acrescidas aos colaboradores da Administração Pública, face aos atuais seguros, podendo as condições do protocolo ser extensíveis ao agregado familiar”.