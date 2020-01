A possibilidade de o segundo maior grupo europeu de seguros vender negócios que detém na região não é hipótese a excluir, segundo avança a Bloomberg citando fontes não identificadas.

Relacionando o futuro da presença no Médio Oriente com os objetivos de agilização global prosseguidos por Thomas Bruberl (CEO), a agência de informação norte-americana refere que a revisão do plano estratégico está a ser trabalhado com a ajuda do grupo bancário HSBC Holdings Plc.

A AXA também pretende reduzir o esforço de capital ligado ao ramo Vida e vender operações menos rentáveis, tentando atrair compradores para operações na Europa central e de Leste, reforçam as fontes.

A companhia ainda não decidiu o que que fará com a operação no Médio Oriente, onde está presente nos ramos Vida e seguros gerais P&C (seguro patrimonial e danos). Adicionalmente, não é certo que o processo de avaliação em curso conduza a uma eventual transação.

Os negócios do grupo na região são consolidados pela AXA International (uma divisão da AXA SA) e distribuem-se pelo Líbano, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Barém, Catar e Omã.

O plano global de reorganização decorre da compra do XL Group, em 2018, uma operação estimada em 15 mil milhões de dólares que colocou o foco da AXA no negócio não Vida e nos produtos dirigidos a empresas.