Mutua Madrileña mantém-se líder no ramo Não Vida em Espanha

A Mutua Madrileña manteve-se líder de mercado nos ramos de seguros Não Vida (Generales) em Espanha em 2019, crescendo a sua produção em 4,4% relativamente a 2018 ao obter 5,27 mil milhões de euros em prémios. A Mapfre continua perto do topo, mas com um crescimento de 3% atingiu apenas os 5,15 milhões. Estas duas primeiras do ranking somam 28,5% de quota do mercado total que, durante o ano passado, atingiu os 36,6 mil milhões de euros.

Num segundo escalão, situaram-se a Allianz, Catalana Occidente e AXA, com valores de prémios anuais entre 2,2 e 2,5 milhões de euros e quota de mercado de 6,7% para a alemã – que foi a única do top 10 a decrescer produção (-2,3%) e 6,07% para a Catalana que ultrapassou este ano a AXA que se ficou por 6,05% do quota de mercado.

As últimas cinco do top 10 em 2019 foram a Generali com 1,59 mil milhões de euros de prémios faturados, a Sanitas com 1,4 mil, Asisa, Santalucía e Zurich que foi, entre as dez maiores, a que registou maior crescimento (6,4%) atingindo uma faturação de prémios no valor de 1.056 milhões de euros.

Estas dez maiores têm em conjunto 64,9% do mercado Não Vida de Espanha.