Lisboa lidera ganhos na Europa. Bolsa sobe à boleia do BCP

A bolsa de Lisboa está entre as praças europeias que mais sobem numa altura em que o sentimento dos investidores começa a recuperar do impacto do coronavírus. O surto, que já chegou a quatro continentes, matou 132 pessoas e infetou mais de 5.900, mas já está a ser preparada uma vacina.

Tem sido este o tema a determinar as negociações nas bolsas globais, que começam agora a virar-se para a época de resultados que se avizinha. O português PSI-20 avança 0,30% para 5.251,56 pontos, sendo apenas superado pelo espanhol IBEX 35, que ganha 0,40%. O francês CAC 40 e o Stoxx 600 abriram flat e o alemão DAX cede 0,1%.

“O curso da bolsa nacional e sobretudo dos títulos mais cíclicos (BCP, Altri, Navigator, Mota-Engil, etc.) dependerá muito da forma como os investidores globais interpretam os efeitos da epidemia do coronavírus“, explicaram os analistas do BPI.

Os ganhos na bolsa são liderados pela Ibersol e Sonae Capital, que ganham mais de 1,5%. A impulsionar o índice estão o BCP (0,48%) e a EDP (0,16%), enquanto a EDP Renováveis e a Galp seguem na linha de água.

“Após o fecho, a Sonae irá apresentar as vendas preliminares relativas ao 4º trimestre de 2019. De acordo com o CaixaBank Research, as vendas durante este período deverão ter aumentado 5% face ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo os 1.760 milhões de euros“, acrescenta o BPI. Os títulos da retalhista avançam 0,76% para 0,863 euros.

A concorrente Jerónimo Martins lidera as perdas, com uma queda de 0,67% para 15,54 euros por ação. Também a Corticeira Amorim (-0,54%), a Pharol (-0,39%) e os CTT (-0,07%) seguem no vermelho.