O banco do qual Isabel dos Santos é a principal acionista, o EuroBic, financiou o marido da empresária em nove milhões de euros, em 2013, segundo noticia esta quarta-feira o Correio da Manhã (acesso pago). O empréstimo foi concedido à Euro Atlantic Asset Management, detida por Sindika Dokolo, e teria como objetivo expandir, em França, a atividade de distribuição de joias de luxo da De Grisogono.

Este empréstimo terá sido aprovado a 9 de julho de 2013 pela administração do então Banco BIC (que em 2017 mudou de nome para EuroBic). “O Conselho deliberou aprovar, com parecer prévio favorável do Conselho Fiscal e de acordo com as condições aprovadas em Conselho de Crédito, um financiamento à sociedade de direito suíço denominada Euro Atlantic Asset Management“, pode ler-se na ata da reunião a que o Correio da Manhã teve acesso.

O parecer do Conselho Fiscal indica que o contrato mútuo para a concessão de nove milhões de euros, a cinco anos, implicava juros Euribor a seis meses acrescidos de um spread de 6%. Como garantia de pagamento, foi dada uma livrança caução subscrita pela empresa e avalizada por Sindika Dokolo. O jornal acrescenta que este empréstimo terá sido refinanciado e está em incumprimento.

A empresa suíça de diamantes é um dos negócios que está envolvido no caso Luanda Leaks, que divulgou a alegada corrupção de Isabel dos Santos. O Luanda Leaks revelou várias transferência suspeitas de fundos de uma conta da petrolífera angolana no EuroBic para uma empresa no Dubai dirigida e controlada por pessoas com ligações a Isabel dos Santos.

Devido à investigação, a empresária angolana anunciou que pretende sair do capital do EuroBic, onde detém 42,5% do capital. A venda já está em curso e, segundo o banco liderado por Teixeira dos Santos, deverá ser concretizada “a muito breve prazo”.

Na semana passada, o banco já tinha anunciado um corte de relações comerciais com Isabel dos Santos. Além disso, adiantou que vai fazer uma auditoria às operações relacionadas com a Sonangol.

A reação por parte do banco liderado por Teixeira dos Santos surgiu depois da crescente pressão provocada pelas notícias relacionadas com este caso. A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou que a empresária Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.