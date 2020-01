O EuroBic anunciou esta segunda-feira que cortou toda a atividade comercial com empresas de Isabel dos Santos, sua principal acionista com 42,5% do capital do banco. Além disso, adiantou que vai fazer uma auditoria às operações relacionadas com a Sonangol.

Esta é a reação do banco liderado por Teixeira dos Santos, face à crescente pressão provocada pelas notícias do caso Luanda Leaks.

Poucos minutos depois de o EuroBic ter divulgado o comunicado, o Banco de Portugal também veio a público falar sobre o caso. O supervisor informou que pediu informações à instituição financeira sobre se agiu de acordo com as regras de branqueamento de capitais e repetiu que está a avaliar toda a nova informação em termos de idoneidade de Isabel dos Santos.

Em relação ao EuroBic, o conselho de administração reuniu esta segunda-feira e decidiu “encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo da acionista Isabel dos Santos e pessoas estritamente relacionadas com a mesma”.

Mas não ficará por aqui. O banco vai avançar com uma auditoria às operações relacionadas com a petrolífera estatal angolana à offshore de Isabel dos Santos no Dubai, a Matter Business Solutions. Isto apesar de garantir que os pagamentos feitos pela Sonangol à offshore “respeitaram os procedimentos legais e regulamentares (…), designadamente os que se referem à prevenção do branqueamento de capitais”.

Acrescenta ainda que todo o processo referente sobre estas transferências da Sonangol será remetido ao Banco de Portugal.

Segundo o Expresso, a filha do antigo Presidente angolano terá feito com que a petrolífera Sonangol transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para a Matter Business Solutions.

Do dinheiro que terá ido parar ao Dubai ao longo da segunda metade de 2017, 57,8 milhões de dólares terão sido pagos em três transferências executadas a 16 de novembro de 2017, já depois de a empresária angolana ter sido demitida da presidência da Sonangol, a 15 de novembro. O banco de origem destas transferências: contas da Sonangol no EuroBic.

(Notícia atualizada às 19h04)