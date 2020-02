A PT Empresas morreu, foi a última das marcas do universo PT que ainda sobrevivia ao mundo Altice. Até agora, com o lançamento do Altice Empresas. Na semana da mudança, o presidente executivo explica o que está a ser feito, o objetivo da liderança em todos os mercados (só falta a televisão) e, claro, fala sobre o 5G. No episódio #8 do ECO Insider, com Pedro Santos Guerreiro e António Costa, Alexandre Fonseca responde sobre os atrasos, “irremediáveis”, sobre o presidente da Anacom, e sobre as expectativas em relação ao preço a que o Governo vai fixar as licenças. “Claramente abaixo dos 100 milhões de euros por operador”.

