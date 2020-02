Apostada no reforço da responsabilidade e sustentabilidade social, a Fidelidade anuncia, a propósito de Lisboa Capital Verde Europeia, um «ambicioso plano de ações a implementar na empresa para a próxima década em pilares estratégicos para a prossecução e superação das metas ambientais definidas.»

Subscrevendo este compromisso, «a Fidelidade assume o desafio de desenvolver medidas de ação climática em todas as áreas de intervenção definidas, nomeadamente na energia, mobilidade, água, qualidade do ar e do ruído, economia circular e cidadania e participação», esclarece a seguradora em comunicado.

A Fidelidade é líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não Vida, registando atualmente uma quota de mercado de cerca de 30,7%. «O facto de dar uma importância crucial à qualidade do serviço que presta e à oferta abrangente e inovadora que oferece fazem da Fidelidade uma das seguradoras mais premiadas em Portugal, bem como internacionalmente», realça.

Neste sentido, a instituição nota que, em 2014, foi distinguida pela “Efma Accenture Innovation Awards”, na categoria de “sustainable business”, com o seu projeto ‘WeCare‘, que tem como objetivo apoiar a correta reinserção de pessoas que foram vítimas de acidentes graves que puseram em causa a sua reintegração física, económica e social.