Allianz antecipa: Mortes na estrada serão quase zero em 2040

A antevisão é detalhada no ‘Mobility of the Future,’ um relatório que integra a série de estudos que o grupo alemão promoveu para prever o mundo daqui a 20 anos (‘The World in 2040’).

Com base neste exercício de futurologia, a companhia adianta que, em 2040, a mobilidade será mais limpa, mais segura e mais eficiente graças à utilização generalizada de veículos elétricos, aos avanços nas tecnologias de bordo para veículos autónomos e à informatização dos veículos, que serão mais como plataformas de software a circular e autoestradas inteligentes transformarão completamente as infraestruturas das redes viárias e a segurança rodoviária.



Ray Hammond, considerado entre os futurologistas mais requisitados da atualidade, assina o estudo e realça “quatro grandes tendências” que estão a revolucionar o futuro da mobilidade: o rápido aumento da poluição do ar nas cidades, as mudanças climáticas, a descida do custo das energias renováveis e os avanços tecnológicos no setor automotive (baterias). Tudo isto está a levar as autoridades públicas a tomar medidas para transformar radicalmente a paisagem do transporte rodoviário e, como resultado, a paisagem urbana, explica o especialista distinguido pela ONU, em 2010, precisamente pelos serviços que tem prestado ao mundo na predição de tendências.

Claudius Leibfritz, CEO da divisão Automotive e membro do management da Allianz Partners, realça: “Este relatório destaca as implicações a longo prazo (…). Para as seguradoras, estes desenvolvimentos implicam uma emocionante mudança de paradigma que sinaliza o surgimento de uma nova era de mobilidade mais limpa, segura e eficiente”.

A Allianz já está a trabalhar intensivamente para se adaptar a essas mudanças nos seguros do ramo automóvel e assegura que irá oferecer novos produtos e serviços de modo a contribuir para o novo paradigma no ecossistema da mobilidade e dar resposta às necessidades dos clientes, adianta o grupo segurador num comunicado.

A coleção de estudos que integram a série «The World in 2040» aborda uma diversidade de tendências e tópicos alinhados com as competências da Allianz Partners: Saúde global, assistência, seguro automóvel e seguro de viagem.