Tranquilidade coloca chatbot no WhatsApp

A Tranquilidade acaba de acrescentar o WhatsApp aos seus canais de contacto, afirmando a seguradora em comunicado que “as redes sociais estão a mudar a forma como as empresas se relacionam com os clientes, pois estes procuram cada vez mais facilidade de contacto, rapidez de resposta e disponibilização dos meios de comunicação do seu quotidiano”.

A aposta em mais esta rede deve-se a 74% das pessoas inquiridas em Portugal pela Marktest, referirem ter uma conta no WhatsApp (o dobro que em 2016), fazendo do serviço de mensagens a segunda rede social mais popular no país, a seguir ao Facebook.

O assistente virtual (chatbot), disponível no website, também está no WhatsApp. Este serviço permite esclarecer dúvidas, receber a carta verde, pedir referências de multibanco para pagamentos ou fazer alteração de morada. Segundo a Tranquilidade o chatbot conta mais de 6 mil contactos mensais e uma taxa de resposta automática às questões colocadas de cerca de 70%.

Para contacto pelo Whatspp, a Tranquilidade adianta o número 917 775 432 ou aceder pela página web da seguradora.