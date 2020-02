No Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se assinala esta terça-feira (4 de fevereiro), e ao longo de uma semana, a Multicare vai ter, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma campanha de angariação de 30.000 cliques com o objetivo de criar uma bolsa de investigação no valor de 12 mil euros na área do cancro colorretal, explica a seguradora num comunicado.

O cancro é considerado um dos principais problemas de saúde do século XXI. Consciente desta realidade e do impacto que as doenças de foro oncológico têm na população, a Multicare associa-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

De acordo com Vitor Rodrigues, Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, “a investigação científica permanece como um dos instrumentos fundamentais da luta contra o cancro.”

A campanha “com o seu clique ajuda alguém” irá ser desenvolvida com base numa dinâmica de apoio nas redes socais, que convidará os utilizadores a clicarem num banner para contribuírem para esta causa.

Ao longo da campanha, a Multicare terá um contador de doações em real-time na sua página da internet para que se possa acompanhar a sua evolução, detalha a seguradora.

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não Vida, registando atualmente uma quota de mercado de cerca de 30,7%. A companhia está presente nos vários segmentos do negócio segurador e beneficia da maior rede em Portugal.