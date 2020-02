Tecnológicas brilham em Wall Street. Tesla dispara

Wall Street continua a recuperar das quedas recentes. As empresas tecnológicas deram um forte contributo para que os principais índices norte-americanos registassem a melhor sessão em quase meio ano. A estrela do dia foi, contudo, a Tesla.

O S&P 500 ganhou 1,52% para 3.290 pontos. O Dow Jones somou 1,40% para 28.802 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq destacou-se pela positiva, avançando 2,06% para 9.464,817 pontos. Tocou um novo máximo histórico.

Wall Street continua, assim, a recuperar das quedas provocadas pelo coronavírus. A ajudar, além das medidas adotadas pelo banco central da China, estiveram dados económicos positivos nos EUA. As encomendas de bens duradouros cresceram em dezembro, um sinal de fortalecimento da maior economia do mundo.

As empresas tecnológicas destacaram-se nos ganhos. A Apple que valorizou 3,30% para 318,85 dólares, enquanto a Amazon encerrou a subir 2,27% para 2.049,67 dólares. Em contraciclo, a gigante tecnológica Alphabet, que detém a Google e o Youtube, fechou a cair 2,51% para 1.445,41 dólares, depois de ter apresentado os resultados trimestrais desanimadores.

A estrela do dia foi, contudo, a Tesla. Somou 13,73% para 887,09 dólares. Durante esta sessão, as ações da empresa liderada por Elon Musk superaram pela primeira vez os 900 dólares, mais do que duplicando o valor de mercado desde o início do ano. Esta valorização foi impulsionada, pelas declarações de Ron Baron, acionista da empresa, que considerou que a Tesla atingirá um bilião de dólares de receitas dentro de dez anos.