A seguradora francesa pretende desfazer-se de ativos menos rentáveis, nomeadamente as operações que têm representado um esforço mais intensivo de capital. Segundo fontes do setor, esta reavaliação inclui as operações que a companhia detém em mercados do centro e leste da Europa.

A eventual venda das operações da AXA na Polónia, República Checa e Eslováquia poderia representar um encaixe aproximado de 1 000 milhões de euros para o grupo presidido por Thomas Buberl (CEO).

Agora, tomando o mercado polaco de seguros habitação e do ramo automóvel como alvo, a Generali e as austríacas Vienna Insurance (VIG) e Uniqa Insurance são apontadas como as potenciais concorrentes à aquisição das operações que a AXA detém naquele mercado, adiantam fontes da Bloomberg e da Intelligent Insurer.

Grzegorz Podlesny, sócio da Sollers Consulting, disse à Intelligent Insurer: “O mercado polaco de seguros está a atravessar um período de consolidação, as empresas estão a reconsiderar as suas estratégias já que nem todas atingiram os seus objetivos e eu espero que esta consolidação continue”.

A redução do esforço de capital no ramo Vida e a possível venda de operações menos rentáveis, nomeadamente as que a AXA prossegue na Europa central e de leste e no Médio Oriente, tem sido objeto recorrente na imprensa.

As operações no Médio Oriente são consolidadas pela AXA International (uma divisão da AXA SA) e distribuem-se pelo Líbano, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Barém, Catar e Omã.

O plano global de reorganização da companhia francesa decorre da compra do XL Group, em 2018, uma operação estimada em 15 mil milhões de dólares que reorientou o foco da AXA para o negócio não Vida e produtos dirigidos a empresas.