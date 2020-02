Multicare promove seguro oncológico que cobre até 1 milhão

A Multicare, seguradora de Saúde do Grupo Fidelidade, vai acentuar a comunicação do seguro Proteção Vital, que tem coberturas anuais que podem ir até um milhão de euros com acesso a uma rede médica de referência no tratamento de cancros. Para estes processos terapêuticos a Multicare disponibiliza um programa abrangente de check-up de prevenção e deteção das doenças oncológicas.

A maior comunicação baseia-se numa campanha multimeios dirigida à população e assente no compromisso “A sua saúde é o nosso maior valor”, onde a companhia realça a sua inovação no acompanhamento personalizado às tendências no sector da saúde, em especial na área da oncologia.

Ao longo do ano, a Multicare irá ainda desenvolver diversas iniciativas de sensibilização e consciencialização para a temática da prevenção na área da oncologia. “Se por um lado, há um aumento de novos casos de doenças oncológicas, cada vez se sabe mais sobre as causas da doença, formas de prevenção, diagnóstico e tratamento”, diz um comunicado da Multicare.

Com mais de um milhão de clientes, a Multicare, que, é a única seguradora de saúde certificada, ISO 9001 de Certificação Bureau Veritas e permite o acesso à maior rede privada de Prestadores de Saúde em Portugal, abrangendo 88 hospitais com internamento e 2.500 clínicas em regime ambulatório, bem como a uma rede exclusiva com mais de 700 prestadores de referência em países como Espanha, Angola, Moçambique e Cabo Verde.