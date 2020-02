Quem comprar uma bicicleta vai ter um “cheque” até 100 euros

O Parlamento aprovou a proposta do PAN de estender o programa de Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões, que o OE2020 prevê que seja aplicado a automóveis, também às bicicletas, convencionais e elétricas.

A proposta foi aprovada com votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PAN. PSD, PCP e Chega votaram contra, enquanto o CDS e Iniciativa liberal abstiveram-se na votação da proposta de alteração do PAN que salienta os “enormes benefícios ambientais, sociais, económicos e de saúde pública” da utilização de bicicletas.

Esta proposta prevê que o incentivo seja “extensível às bicicletas traduzido na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor de 10% do valor da bicicleta, até ao máximo de 100 euros”. Ou seja, uma bicicleta que tenha um custo de 300 euros terá direito a um “cheque” de 30 euros, sendo que uma de 1.000 euros obterá o benefício máximo.

Uma outra alínea da mesma proposta do PAN previa que para este apoio seria utilizado “20% do montante do programa de Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões às bicicletas (com assistência elétrica e convencionais)”. Foi, contudo, chumbada.

Recorde-se que na proposta de OE2020, o Governo deixou cair o apoio à aquisição de bicicletas elétricas, que tinha vigorado em 2019. Ao mesmo tempo, reforçou a verba para o apoio à compra de carros elétricos, de três para quatro milhões de euros, mas mantendo o apoio para particulares no valor de 3.000 euros e 2.250 euros no caso das empresas.

(Notícia atualizada às 1h01 com o chumbo da consignação de 20% das verbas do programa de Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões)