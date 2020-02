Foi Paulo Colaço, e não Fernando Negrão, o vencedor da eleição para o Conselho de Jurisdição do PSD. Rui Rio perdeu, assim, a corrida ao “tribunal” do partido laranja, mas ganhou a eleição ao Conselho Nacional, segundo indicam os resultados anunciados no encerramento do Congresso.

“À décima foi de vez. É resultado de muito trabalho”, sublinhou Paulo Colaço, em declarações à Sic Notícias. A lista liderada por este social-democrata conseguiu 393 votos, ou seja, cinco mandatos dos nove do Conselho de Jurisdição. A lista encabeçada por Fernando Negrão (apoiada por Rui Rio) conseguiu apenas três desses lugares, com 264 votos.

No que diz respeito ao Conselho Nacional, os resultados ainda indicam que a lista de Paulo Rangel (apoiada por Rio) terá conseguido 249 votos, sendo seguida pela de Luís Montenegro e pela afeta a Miguel Pinto Luz.

A eleição dos órgãos nacionais do PSD decorreu este domingo, entre as 09h00 e as 11h00. O 38º Congresso do partido laranja deverá terminar à hora de almoço, com a intervenção de Rui Rio.

(Notícia atualizada com resultados oficiais às 13h27)