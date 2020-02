ASF reuniu com supervisor de seguros angolano

O Conselho de Administração da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões recebeu a visita dos responsáveis máximos da ARSEG – Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, no quadro das relações de cooperação existentes entre as duas Autoridades de Supervisão.

A representação da ARSEG esteve a cargo de Elmer Serrão, Presidente do Conselho de Administração, Jardel Duarte, Administrador e Walter Bravo, Diretor do Gabinete de Tecnologias de Informação.

A visita da delegação angolana envolveu um conjunto de reuniões de caráter técnico na área dos sistemas de informação e culminou com uma reunião alargada de trabalho, presidida por Margarida Corrêa de Aguiar, que incluiu quadros de ambas as Instituições.

Nesta sessão de trabalho, o Conselho de Administração e quadros da ASF deram a conhecer à delegação da ARSEG o modelo organizativo e operacional desta Autoridade de Supervisão e as principais metodologias de supervisão utilizadas, bem como o papel da ASF no quadro da supervisão do sistema financeiro português e europeu.

Os representantes do supervisor de seguros angolano partilharam as suas experiências e interesses neste domínio, dando igualmente conta das transformações atualmente em curso no seu país.