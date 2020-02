Pelayo aumenta lucro anual em 34%

A espanhola Pelayo encerrou 2019 com 1,3 milhões de apólices contratadas e um universo aproximado de um milhão de clientes, revela informação no sítio eletrónico da mútua espanhola. A oferta de seguros abrange o ramo vida, saúde e habitação, mas é originalmente centrada no ramo automóvel, onde detém 2,7% de quota no mercado espanhol e perto de 852 mil apólices de seguro.

As receitas no ramo automóvel totalizaram 298,7 milhões de euros, menos 1,6% do que em 2018, mas o rácio de sinistralidade recuou, de 70,8% para 68,5% em 2019. Esta variação, aliada ao esforço de controlo de custos e ajustamentos de carteira, permitiu elevar o lucro líquido anual em 34,4%, face a 2018, para os 4 milhões de euros.

A faturação da Pelayo, empresa matriz do grupo, ascendeu a 362,4 milhões de euros, 1,3% face a 2018. No entanto, a companhia salienta que mantém um nível de solvência “2,8 vezes por cima” dos requisitos exigidos, dispondo de 367,8 milhões de euros de capital disponível.

O resultado líquido consolidado aumentou de 800 mil euros, em 2018, para os 5,3 milhões de euros em 2019, com a receita total a situar-se nos 503,2 milhões, em declínio ligeiro face a 2018, reportou a entidade.

Atualmente, o grupo Pelayo Mútua de Seguros é formado pela Pelayo, Pelayo Vida, Agencia Central de Seguros (ACS) Pelayo Serviços Auxiliares de Seguros, Agropelayo e a Mutraolivar.

O grupo posiciona-se como a segunda maior mútua em Espanha, assegurando a presença em todo território com uma rede de 300 agências de assistência aos mutualistas. A Pelayo tem a distribuição de seguro assente em parcerias com a seguradora Santa Lucia, Mutua de Proprietários, Seguros El Corte Inglés e dois concessionários de marcas automóveis.

Na oferta de serviços celebrou recentemente um protocolo com a Asisa, uma rede de cuidados de saúde líder em Espanha.