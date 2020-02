PSD não fecha a porta a redução do IVA da luz no próximo OE

Quase uma semana depois de ter sido recusada a proposta da descida do IVA na eletricidade para o Orçamento do Estado de 2020, David Justino, vice-presidente do PSD, aos microfones da TSF (acesso livre) não fecha a porta novas propostas e deixa o aviso: “Não nos vão condicionar”.

David Justino admite, num programa da TSF, voltar ao tema do IVA da luz já no próximo Orçamento do Estado, garantindo que o partido vai “aproveitar todas as oportunidades para concretizar” aquilo que prometeu. Apesar do chumbo desta medida, o partido não fecha a porta a novas propostas, sublinhado que “não quer dizer que daqui a menos de um ano, em outubro, com o novo Orçamento do Estado, não haja esta ou outra qualquer proposta“.

Relativamente à mudança de sentido de voto do PSD — que tinha dito que ia votar a favor da proposta do PCP para reduzir o IVA da luz e acabou por se abster –, o vice-presidente dos sociais-democratas assinala que o partido sempre disse que levaria “até às últimas consequências a redução do IVA”, admitindo, ainda assim, um “pequeno deslize” nesse aspeto, mas justificado pelo “truquezinho parlamentar” do PS em antecipar a ordem de trabalhos, que fez com que o PSD mudasse a votação.