O Estádio delle Alpi continuará a designar-se Allianz Stadium pelo menos até 2030 e os equipamentos de treino das equipas de futebol masculina e feminina Juve, terão o logotipo da seguradora. São 103 milhões de euros em cima dos acordos existentes.

A Allianz renovou e estendeu o seu acordo com a Juventus FC até 2030 incluindo o naming do estádio propriedade do clube, que começou em 2017, e passou a contar com a presença nos equipamentos de treino das equipas de futebol masculina e feminina.

A seguradora tem enfoque estratégico no naming de estádios como no caso da Juventus. Também dá a sua marca e nome ao Allianz Stadium em Sydney, Austrália, casa do FC Sydney, o Allianz Park, perto de Londres para várias atividades, o Allianz Riviera Nice onde joga o OGC Nice, o Allianz Parque em São Paulo, Brasil, onde joga o Palmeiras e o Allianz Stadion, casa do SK Rapid Wien. Recentemente começou a patrocinar o Allianz Field in St. Paul, Minnesota, EUA que tem por inovador uma proximidade invulgar dos espetadores ao relvado.