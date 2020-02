PT Empresas agora é Altice Empresas

Esta operação de rebranding pretende assinalar uma mudança estratégica como marca “mais internacional”, acompanhando a evolução do tecido empresarial português, cada vez mais global, “numa investida com a clara ambição de liderar e inspirar”, refere.

A PT Empresas está ligada à história empresarial de Portugal, feita de inovação, e que muito tem contribuído para construir um país mais competitivo.

O segmento empresarial da Altice Portugal alinha assim a sua nova marca com a ambição das empresas portuguesas e de um grupo global, com a assinatura “Altice Empresas. Empresas que mudam o mundo.”

Que soluções tecnológicas apresenta?

A Altice Empresas concretiza-se com uma enorme diversidade de soluções tecnológicas que pretendem contribuir para o sucesso das empresas, qualquer que seja o seu setor de atividade. Destacam-se:

Segurança

Em 2020, o volume de dados produzidos em todo o mundo será superior à quantidade criada nos últimos 30 anos e, dizem os especialistas, as empresas que conseguirem interpretá-los e transformá-los em informação e conhecimento verdadeiramente útil terão enormes vantagens competitivas. É, por isso, essencial garantir a segurança dos dados e as aplicações de cada negócio, seja de que área for.

Altice Empresas disponibiliza serviços de monitorização, deteção e resposta rápida no caso de incidentes de segurança, contando com equipas disponíveis 24×7 e tecnologia moderna.

Cloud

Sabia que uma em cada três empresas com menos de 500 colaboradores irá adotar soluções cloud até 2021 (dados do IDC FutureScape)? Este é um serviço com inúmeras vantagens para as pequenas, médias e grandes empresas, já que permite maior flexibilidade, poupança de recursos, acesso contínuo aos dados armazenados e maior segurança em caso de perda de dados.

Antes de migrar para a cloud, conheça os diferentes serviços disponíveis em Altice Empresas e escolha o mais adequado à estrutura do seu negócio.

Data Center

Nem todas as empresas vivem da tecnologia, mas a verdade é que todas estão dependentes das Tecnologias de Informação para operar o seu negócio. Para conseguirem crescer e acompanhar a evolução tecnológica sem fazer um grande investimento, os data centers são uma solução muito vantajosa.

Altice Empresas conta com um dos maiores Data Center da Europa, com elevado nível de segurança e disponibilidade de serviços. Estes centros estão em constante atualização e oferecerem a tecnologia mais recente.

Fibra

De acordo com a ANACOM, a fibra ótica foi a principal forma de acesso à Internet em banda larga fixa no final do primeiro semestre de 2019, com quase dois milhões de acessos. E foi a que mais contribuiu para o número de acessos, com uma subida de 20,9% (mais 322 mil acessos).

A fibra ótica é e continuará a ser, portanto, a forma mais rápida e eficaz de enviar informação. Altice Empresas conta com mais de 5.000.000 km de fibra ótica em Portugal, com garantias de grande velocidade e cobertura de comunicação.

Internet of Things (IoT)

Se este é um termo que ainda não domina, então está na altura, porque não vai sair do nosso vocabulário tão cedo. A Internet of Things (IoT) já é uma realidade e está presente na rua, nas nossas casas, nas fábricas…

As coisas que nos rodeiam estão a ficar cada vez mais inteligentes, dos carros aos eletrodomésticos. Esta inovação também se reflete na otimização de negócios. As palavras-chaves são conetividade e automação.

Altice Empresas disponibiliza soluções IoT em diferentes áreas, como mobilidade, ambiente e energia, ajudando as empresas a diferenciarem-se.

Mobilidade

Trabalhar remotamente é apontada como uma das grandes tendências do futuro do trabalho. As empresas terão de se adaptar e, às palavras eficiência, produtividade e competitividade, têm agora de juntar também flexibilidade.

Mas para que a colaboração remota funcione e seja vantajosa para a empresa, o negócio e os trabalhadores, é necessário investir em ferramentas que acompanhem esta dinâmica.

Os dispositivos móveis vieram facilitar a mobilidade de trabalhar em casa como se estivéssemos no escritório. Mas não é tudo. Altice Empresas disponibiliza tecnologia, soluções e equipamentos que permitem trabalhar em mobilidade e em segurança a partir de qualquer lado.