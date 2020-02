A Fidelidade obteve resultados líquidos cerca de 209 milhões de euros de resultados líquidos em 2019, o que significa 60% dos lucros de todo o setor segurador, soube ECOseguros.

Embora continue líder de mercado, com 3,35 mil milhões de prémios emitidos correspondendo a 26,9% da produção total do setor em 2019, a Fidelidade registou uma quebra para quase metade na produção no ramo Vida, que não foi compensada por um crescimento em Não Vida, apesar da subida nestes ramos ter sido de 9,5%.

A quota de mercado total baixou para 26,9%, e em Vida para 23,6%, mas em Não Vida a sua quota aumentou para 26,7%. No conjunto a Fidelidade baixou a sua quota de mercado de 35,7% em 2018 para 26,9% em 2019.

A Fidelidade já havia afirmado que a baixa de produção se deveu à deliberada desaceleração na venda dos produtos financeiros, designadamente os PPR com rendimento garantido, pelo que estes resultados positivos podem ser atribuíveis a uma política comercial mais dirigida à rentabilidade que ao volume.

Com 209 milhões de euros de resultado líquido no ano passado, seguradora reduziu o valor de 2018 em que atingiu 280 milhões de euros, aproximando-se do valor de 219,5 milhões de euros obtido em 2017.