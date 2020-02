No último trimestre de 2019, o índice composto de preços dos seguros comerciais contratados na Europa perto de 7%, em comparação com igual período de 2018, revela a pesquisa da Marsh.

Os preços médios dos seguros comerciais registaram, em termos globais, um incremento próximo dos 11% no conjunto dos últimos três meses de 2019, o nono trimestre consecutivo de subida e a maior variação homóloga para o período desde a criação do índice em 2012, nota o relatório que acompanha o «Marsh Global Insurance Market Index».

Europa Continental (CE) vs Global



Na Europa continental, o índice composto aumentou 6,6%, consolidando cinco trimestres consecutivos de incremento. O custo dos seguros de propriedade subiu pouco mais de 10%, enquanto os riscos de catástrofes registaram variação entre 5% e 10% na maioria dos países europeus.

Proteger os riscos de danos encareceu perto de 3%, fixando o segundo aumento consecutivo, anotando a quarta subida trimestral nos últimos seis anos. Por seu lado, o índice relativo às linhas profissionais e seguro financeiro verificou incremento a rondar 5%.

Europa: variação por coberturas principais

Na maioria dos países da Europa continental, os seguros de responsabilidade geral e indemnizações a trabalhadores estabilizaram ou situaram subidas ligeiras com variações ligeiras a um dígito, sintetiza o estudo.

Ampliando a análise à dimensão global, a companhia líder global em serviços de corretagem de seguros e gestão de risco resume algumas conclusões:

O impulso observado no índice composto reflete principalmente aumentos nos preços dos seguros para danos de propriedade, linhas profissionais e de seguros financeiros. Globalmente, em média, os preços dos riscos imobiliários aumentaram 13% ; as l inhas financeiras e profissionais subiram quase 18%. O número de sinistros aumentou 3%.

principalmente Globalmente, em média, os ; as l O número de sinistros aumentou 3%. No trimestre analisado, os preços compostos aumentaram em todas as regiões geográficas pelo quinto trimestre consecutivo , impulsionados pelas taxas sobre coberturas D&O e património .

compostos , impulsionados pelas taxas sobre coberturas . Todas as regiões do mundo reportaram aumentos médios de preços iguais ou superiores a 5% pela primeira vez desde a primeira edição do índice.

reportaram aumentos médios de preços A região do Pacífico liderou o aumento relativo de preços compostos no índice (21%), uma tendência trimestral que foi constante nos últimos três anos. Nesta região, o aumento mais forte aconteceu nos seguros D&O (administradores e diretores), seguidos pelos seguros patrimoniais.

Comentando os resultados da pesquisa, Dean Klisura, presidente de Global Placement and Advisory Services da Marsh, comentou: “O impacto das perdas por catástrofes naturais e a crescente preocupação com as tendências de litígio levaram a aumentos de preços para muitos compradores de seguros”.

No Reino Unido, o índice cresceu 13,7% no trimestre e em termos homólogos, somando nove trimestres de incremento e com a área patrimonial – embora evidenciando aperto na capacidade e condições – a crescer 8%, e as coberturas de danos 3%. Os preços nas linhas de seguro financeiro e responsabilidade profissional cresceram acima de 20%.

Na perspetiva mundial, os preços aumentaram em todos trimestres nos últimos dois anos e, “embora a capacidade permaneça em grande parte forte, houve algumas restrições em certas linhas de produtos e regiões”, complementou Klisura.

A Marsh está presente em mais de 130 países, com cerca de 35 mil colaboradores. Sendo parte do grupo Marsh & McLennan Companies, é líder global na prestação de serviços e gestão de risco, estratégia e recursos humanos.