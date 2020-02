Fundo de Abu Dhabi corta a menos de metade posição na EDP

A Mubadala Investment Company reduziu de forma expressiva a sua posição no capital da elétrica portuguesa. Tinha mais de 4%, mas um dia antes da China Three Gorges ter vendido parte da sua participação no mercado, o fundo soberano de Abu Dhabi alienou grande parte das ações da EDP, deixando de ter participação qualificada na empresa liderada por António Mexia.

(Notícia em atualização)