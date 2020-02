Multicare lança hot line para prevenir Covid-19

A Multicare, seguradora de saúde do grupo Fidelidade, está a informar que em complemento ao serviço telefónico SNS 24 (808 24 24 24) e digital do Serviço Nacional de Saúde, os clientes podem aceder à sua plataforma “Medicina Online” para esclarecimento de dúvidas relativas à prevenção do surto viral, Covid-19.

O Grupo Fidelidade acentua que este apoio é complementar às medidas e recomendações da Direção-Geral de Saúde, e que decidiu disponibilizar a sua plataforma “Medicina Online”, da Multicare para contribuir para a prevenção e potencial combate ao coronavírus Covid-19.

Esta plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do 808782424 ou do 215 556 073, quer se ligue de Portugal ou do estrangeiro, para todos os clientes da Multicare, que podem desta forma fazer uma consulta médica através do telefone, ou usando a vídeo-consulta. Poderão consultar médicos de Medicina Geral e Familiar disponíveis para fazerem uma avaliação clínica e dar todos os aconselhamentos necessários, respondendo a perguntas e tirando dúvidas relativas, quer às formas de prevenção, quer ao despiste de uma potencial infeção.

O serviço de Vídeo-Consulta está disponível através da App Medicina Online da Multicare, que pode ser instalada através da plataforma App Store para telefones com sistema operativo IOS e da plataforma PlayStore para telefones com sistema operativo Android. Após a instalação da aplicação estará disponível o agendamento da Vídeo-Consulta. Este serviço é gratuito.

De acordo com o protocolo estabelecido pela Direção-Geral de Saúde, os casos considerados suspeitos serão posteriormente redirecionados para a linha de apoio SNS 24.

A Fidelidade e a Multicare afirmam que “acompanharão escrupulosamente todas as indicações emitidas pela Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria, adaptando continuamente os procedimentos de acordo com o evoluir da situação”.