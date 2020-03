O governo japonês já investiu mais de 12 mil milhões de dólares para receber os Jogos Olímpicos (JO), cuja abertura está prevista para 24 de julho. Mas o incremento de novos casos de Covid-19 no Japão – com mais de 900 pessoas contagiadas (mais de 20 casos mortais) até agora – leva Dick Pound, membro sénior do Comité Olímpico Internacional (COI), a considerar o adiamento o evento, se não o seu cancelamento definitivo.

Por essa altura, as pessoas terão de perguntar: “Estará isto suficientemente controlado para que possamos ter confiança em ir a Tóquio ou não?“, reproduz o site da Insurance Business Magazine citando a questão colocada por Pound e recolhida pela Associated Press.

De acordo com a Reuters, o COI normalmente contrata cerca de 800 milhões de coberturas de seguro para cada Olimpíada de verão. Alli MacLean, da seguradora Allianz acrescentou que “a maioria dos segurados de grandes eventos [também] contrataria cobertura de doenças transmissíveis”.

Estes números não incluem coberturas contratadas por empresas de radiodifusão e media, patrocinadores, merchandising e empresas do setor de viagens e alojamento. Segundo a Reuters, analistas da empresa de serviços financeiros Jefferies estimam o custo segurado dos Jogos de Tóquio em cerca de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,81 mil milhões de euros), incluindo direitos de televisão e patrocínios.

Entretanto, Torsten Jeworrek, membro da administração da Munich Re, disse à Reuters na semana passada que a seguradora alemã era a fornecedora de seguro de cancelamento para Tóquio por um valor em torno das “centenas de milhões de euros”, escusando-se a precisar o montante exato.