Cook incentiva trabalho remoto na Apple

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, enviou um email aos trabalhadores a incentivar o trabalho remoto, revelou a agência Bloomberg. “Por favor, sintam-se livres para trabalhar remotamente se a vossa função o permitir”, escreveu Cook aos trabalhadores, por causa do surto do coronavírus, um “evento sem precedentes”.

Cook explicitou, neste email, que os trabalhadores da Apple nos escritórios de Seattle e da Califórnia, mas também nas operações da Apple em todos os países mais afetados pelo coronavírus, poderão trabalhar remotamente na semana de 9 a 13 de março.

O presidente da Apple incentivou o trabalho remoto, mas também deu garantias de que a companhia está a tomar as medidas necessárias para limitar os riscos de contaminação do coronavírus.

De acordo com os últimos dados oficiais, o números de infetados com o coronavírus no mundo ultrapassa os 109 mil, dos quais 3.802 morreram.