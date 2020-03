A AON vai comprar a sua concorrente Willis Towers Watson por 30 mil milhões de dólares, resultando o negócio na fusão das segunda e terceira maiores corretoras do mundo, com um total de volume de negócios anual de 19 mil milhões de dólares considerando valores de 2018.

O meganegócio foi divulgado esta segunda-feira, num dia conturbado nos mercados acionistas por causa da forte queda dos preços do petróleo. Confirma, assim, rumores que já circulavam no ano passado, tendo voltado ao mercado no início deste ano.

A Marsh & McLennan será, assim, ultrapassada na liderança das corretoras mundiais já que se estima ter alcançado uma faturação de 17 mil milhões de dólares no ano passado, mesmo adicionando a aquisição que tinha realizado da Jardine Lloyd Thompson, outra das grandes corretoras mundiais.

(Notícia em atualização)