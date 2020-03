O Presidente norte-americano anunciou que a sua administração vai pedir ao Congresso “um possível corte nos impostos sobre os salários”, na tentativa de acalmar os receios dos mercados financeiros sobre o impacto da epidemia de Covid-19.

Em conferência de imprensa, na Casa Branca, Donald Trump explicou que o seu Governo pretende “um alívio muito substancial” nos impostos sobre os salários, acrescentando que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o diretor do Conselho Económico Nacional, Larry Kudlow, devem fazer o pedido aos republicanos do Senado, na tarde de terça-feira, segundo a agência de notícias Associated Press.

“O mundo ficou surpreso com o coronavírus”, acrescentou Donald Trump, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se no caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo Governo italiano ao Norte do país vai ser alargada a toda a Itália a partir de terça-feira, anunciou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, justificando com a tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.