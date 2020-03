A DS Seguros e DS Crédito Amarante acabam de celebrar o primeiro aniversário. “O primeiro ano é sempre de arranque, e nós conseguimos superar as nossas expectativas. Temos uma equipa de excelentes profissionais sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e com isso conseguimos ao longo de 2019 disponibilizar aos habitantes de Amarante, as melhores soluções existentes no mercado. Nunca é demais referir que o aconselhamento que prestamos é gratuito”, afirma em comunicado Gonçalo Martins, diretor das agências DS Seguros e DS Crédito Amarante.

Ao longo deste primeiro ano, o estabelecimento “deu já resposta a centenas de clientes indo sempre ao encontro das suas necessidades, através da sua equipa composta por 5 colaboradores”, detalha a fonte salientando que conta com profissionais especializados a nível nacional, “que prestam um serviço de aconselhamento personalizado e independente com Soluções 360º na área de mediação de seguros e na intermediação de crédito”.

O objetivo da DS Seguros Amarante “é arranjar as melhores soluções do mercado para os seus clientes, de forma que estes paguem o mínimo possível pelos seus seguros e beneficiem das melhores coberturas disponíveis”, segundo comunicado.

Por seu lado, a DS Crédito Amarante fornece serviços “personalizados e independentes” em intermediação de crédito e prestação de serviços de consultoria, também gratuitos, dirigidos a particulares e empresas, para todo o tipo de operações de crédito bancário, informa ainda a agência que integra a rede Decisões e Soluções.