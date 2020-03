Estudantes espanhóis desvalorizam carreira em seguros

O ranking das 100 empresas reunindo maior número de preferências de trabalho compõe o índice «Merco Talento Universitário 2019» e é liderado pela Google, com pontuação máxima, o grupo de têxtil e vestuário Inditex, Mercadona (grande distribuição alimentar), Apple e Amazon, por esta ordem a ocuparem as primeiras cinco preferências.

Situando o setor financeiro, as mais bem colocadas são os bancos Santander e BBVA, respetivamente no sexto e oitavo lugares.

As seguradoras mais pontuadas – Mapfre e Sanitas – surgem, pela mesma ordem, no 27º e 42º lugar do ranking. No entanto, oito integram a lista das 100, com evolução positiva de, pelo menos, cinco que subiram face às posições em índices anteriores.

Assim, a Mutua Madrileña é a 59ª preferência dos estudantes par trabalhar, seguida mais adiante pela AXA (73ª), Reale Seguros (79ª), Santalucia (81), Linea Directa (85) e DKY (87º posto).

O estudo inquiriu mais de nove mil estudantes universitários, nos dois últimos níveis de formação, incluindo ainda formandos em mestrados e doutorandos.